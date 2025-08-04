Польша - лидер НАТО по оборонным расходам: к 2030 году будет иметь больше всего танков в Европе

Как пишет издание, сумма контракта составляет более 6 миллиардов. Соглашение является последним этапом военной экспансии Польши, что обусловлено войной в Украине и кризисом на белорусской границе, который длится с 2021 года.

Стоит заметить, что сейчас Польша выделяет на оборону 4,7% своего ВВП, что является самым высоким показателем среди всех стран НАТО в относительном выражении.

"Это большое соглашение для безопасности нашей родины, для нашей оборонной промышленности. Это соглашение начинает процесс восстановления производства танков в нашей стране", - написал вице-премьер-министр и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш в X.

После завершения общее количество танков в Польше достигнет 1100 единиц. При этом у Германии, Италии, Великобритании и Франции вместе взятых сейчас есть 950 танков. Только две страны НАТО - Турция и Греция - будут иметь больше танков, чем Польша, после завершения сделки.

Турция сейчас имеет 2 238 танков, а Греция - 1344.

"Закупка Польшей танков у Южной Кореи началась в 2022 году, и тогдашний министр обороны Мариуш Блащак назвал это "беспроигрышной ситуацией" для обеих стран", - говорится в материале.

Ранее Польша уже закупала у Южной Кореи реактивные системы залпового огня K239 Chunmoo, лёгкие штурмовики FA-50 и самоходные гаубицы K9, сообщает Euronews.

Кроме того, страна приобрела у США танки Abrams, ударные вертолеты Apache, установки HIMARS и системы противоракетной обороны Patriot. Во время своего первого официального визита министр обороны США Пит Хегсет назвал Польшу "образцовым союзником НАТО".

Кроме 180 танков, новый контракт также предусматривает поставку 81 вспомогательной машины, обучение персонала, программу технического обслуживания и ремонта, а также передачу технологий.