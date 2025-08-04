Польща - лідер НАТО за оборонними витратами: до 2030 року матиме найбільше танків у Європі

Як пише видання, сума контракту становить понад 6 мільярдів. Угода є останнім етапом військової експансії Польщі, що зумовлено війною в Україні та кризою на білоруському кордоні, яка триває з 2021 року.

Варто зауважитИ, що наразі Польща виділяє на оборону 4,7% свого ВВП, що є найвищим показником серед усіх країн НАТО в відносному вираженні.

"Це велика угода для безпеки нашої батьківщини, для нашої оборонної промисловості. Ця угода розпочинає процес відновлення виробництва танків у нашій країні", - написав віцепрем'єр-міністр і глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш в X.

Після завершення загальна кількість танків у Польщі сягне 1100 одиниць. При цьому у Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції разом узятих наразі є 950 танків. Лише дві країни НАТО - Туреччина та Греція - матимуть більше танків, ніж Польща, після завершення угоди.

Туреччина наразі має 2 238 танків, а Греція - 1344.

"Закупівля Польщею танків у Південної Кореї почалася 2022 року, і тодішній міністр оборони Маріуш Блащак назвав це "безпрограшною ситуацією" для обох країн", - йдеться у матеріалі.

Раніше Польща вже закуповувала в Південної Кореї реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo, легкі штурмовики FA-50 та самохідні гаубиці K9, повідомляє Euronews.

Крім того, країна придбала в США танки Abrams, ударні гелікоптери Apache, установки HIMARS і системи протиракетної оборони Patriot. Під час свого першого офіційного візиту міністр оборони США Піт Хегсет назвав Польщу "зразковим союзником НАТО".

Окрім 180 танків, новий контракт також передбачає постачання 81 допоміжної машини, навчання персоналу, програму технічного обслуговування та ремонту, а також передачу технологій.