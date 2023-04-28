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Польша хочет проверить экспорт украинских продуктов на нарушение рынка

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Польша запросит у Европейского союза проверку экспорта продуктов из Украины. Варшава хочет проверить, были ли нарушения на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Мы немедленно подаем заявку в Европейскую комиссию с просьбой проверить нарушения на рынке в нескольких сферах. Таких как мясо птицы, яйца, молочные продукты", - сказал Моравецкий, имея в виду сельскохозяйственные товары из Украины.

По его словам, таким образом, в Варшаве хотят проверить влияние этих продуктов на польский рынок за последние несколько месяцев и риски, связанные с дестабилизацией польского рынка в будущем.

"Мы на правильном пути, чтобы разрешить этот спор таким образом, чтобы он соответствовал праву Европейского Союза и полностью защищал интересы польских фермеров", - добавил Моравецкий.

Напомним, ранее стало известно, что Польша полностью запретила ввоз зерна из Украины.

Позже украинским и польским чиновникам удалось договориться о транзите зерна.

Впрочем, недавно в Польше заявили о намерении удерживать запрет по зерну из Украины до конца 2023 года.

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