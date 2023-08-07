ua en ru
Пн, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша хочет перебросить к границе с Беларусью еще 1000 солдат: в чем причина

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Понедельник 07 августа 2023 21:27
Польша хочет перебросить к границе с Беларусью еще 1000 солдат: в чем причина Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Пограничная служба Польши сегодня, 7 августа, попросила Министерство обороны направить еще 1000 военнослужащих на границу с Беларусью.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, это происходит на фоне увеличения попыток незаконного пересечения границы.

Начальник пограничной службы Томаш Прага заявил, что в этом году 19 000 человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу по сравнению с 16 000 в прошлом году.

Усиление границы

"Генерал Прага попросил перебросить еще 1000 солдат к польско-белорусской границе", - сказал заместитель министра внутренних дел Мацей Васик.

В последние недели у границы появились боевики из ЧВК "Вагнера", что, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, направлено на дестабилизацию ситуации на восточном фланге НАТО.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его боевиков была передислоцирована в Беларусь. Наемников расположили в палаточном городке. Украинские пограничники отмечают, что боевики в Беларуси пока не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Тем временем жители польского села Беловеж 1 августа заявили о перелете двух белорусских самолетов Ми-24 и Ми-8 над их домами.

Сначала Варшава отрицала этот факт, однако позже подтвердила нарушение границы. Также Польша проинформировала об инциденте НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша
NEWS
Россияне обстреляли многоэтажку в Покровске Донецкой области: есть жертвы
Россияне обстреляли многоэтажку в Покровске Донецкой области: есть жертвы
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины