Польша готовит закон о "предвоенном положении", - Минообороны

В Польше планируют ввести новый юридический статус - состояние полной государственной готовности к войне. Это позволит стране оперативно реагировать на угрозы еще до официального объявления военного положения.
Об этом заявил советник министра Национальной обороны Польши Мацей Самсонович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.
По словам советника, новая правовая база должна ликвидировать разрыв в законодательстве между мирным временем и юридическим началом войны. Она позволит правительству гораздо раньше начинать развертывание войск, подготовку стратегической инфраструктуры и прием сил союзников по НАТО.
"Мы также над этим работаем. Я не хочу вдаваться в подробности. Состояние полной боевой готовности - именно так это называется в проекте", - рассказал Самсонович.
Он добавил, что действующие правила в стране могут не соответствовать вызовам, когда война уже приближается к границам, но формальные юридические решения о чрезвычайном положении еще не приняты.
Одновременно польское оборонное ведомство готовит законопроект о стратегических инвестициях и упрощении перемещения войск. В случае обострения угрозы, армия получит дополнительные полномочия для координации военных конвоев еще до начала боевых действий.
Кроме того, изменения существенно ускорят строительство оборонных объектов - дорог, портов, аэродромов и топливных складов. Для этого правительство планирует упростить административные и экологические процедуры.
"Мы не можем ждать полтора года, а стандартные два или три года, чтобы что-то строить", - подчеркнул советник министра, комментируя нынешнюю систему, позволяющую годами блокировать важные для безопасности проекты.
Польша также намерена использовать европейские фонды в рамках развития концепции "Военного Шенгена", чтобы модернизировать свою логистику и инфраструктуру для быстрого приема помощи от союзников.
В настоящее время документ находится на внутреннем этапе разработки, сроки его представления в Сейма пока не определены.
Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России пока нет ресурсов для осуществления прямого военного нападения на Польшу.
В то же время польский чиновник выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин окончательно терпит поражение в войне против Украины.
На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Варшава решила действовать на опережение и навести полный порядок в собственных вооруженных силах.
В частности, в Польше хотят сажать на 30 лет из-за неповиновения приказам в армии, опираясь в пересмотре национального законодательства на опыт украинского сопротивления.
Параллельно страна укрепляет свои рубежи со страной-агрессором и его сателлитом, хотя темпы работ вызывают вопросы у общества.
Пока известно, что поляки строят "Восточный щит" со скоростью улитки - за полгода масштабная оборонная программа охватила лишь 61 километр границы с Россией и Беларусью.