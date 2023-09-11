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Польша готова продлить запрет на импорт украинского зерна

Понедельник 11 сентября 2023 15:04
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Польша готова продлить запрет на импорт украинского зерна Фото: министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда (twitter.com/MRiTGOVPL)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша готовит проект решения по продлению запрета на импорт украинского продовольствия после 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономического развития и технологий Польши Вальдемара Буду в эфире "Польского радио".

Он отметил, что Еврокомиссия движется к решению об отмене экспортных ограничений. Речь идет об экспорте украинского продовольствия в пять стран, а не о транзите.

"Мы будем договариваться с Еврокомиссией до самого конца. Но мы не можем позволить, чтобы украинское зерно попадало в Польшу сразу после жатвы. В приоритете польские фермеры. Именно они должны продавать польское зерно и получать за него приемлемую цену", - сказал министр.

По словам Буды, если не будет решения со стороны Еврокомиссии о продлении экспортного эмбарго, то польская сторона примет отдельное решение.

"В мои полномочия входит выдать соответствующее постановление и я буду блокировать импорт в Польшу. Я без колебаний использую этот инструмент на этой неделе, в пятницу или субботу. Уже готовится проект постановления. Мы будем руководствоваться принципом продовольственной безопасности", - сказал министр.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Европейский союз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Тем не менее, в начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года. В то же время, Украина рассчитывает, что все ограничения Еврокомиссии на украинский аграрный экспорт будут отменены.

Добавим, что большинство европейских стран против продления эмбарго на импорт зерна из Украины.

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