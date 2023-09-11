Польща готова продовжити заборону на імпорт українського зерна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемара Буду в ефірі "Польського радіо" .

Він зазначив, що Єврокомісія рухається до рішення про скасування експортних обмежень. Йдеться про експорт українського продовольства у п'ять країн, а не про транзит.

" Ми будемо домовлятися з Єврокомісією до самого кінця. Але ми не можемо дозволити, щоб українське зерно потрапляло до Польщі відразу після жнив. У пріоритеті польські фермери. Саме вони мають продавати польське зерно і отримувати за нього прийнятну ціну", - сказав міністр.

За словами Буди, я кщо не буде рішення з боку Єврокомісії щодо продовження експортного ембарго, то польська сторона ухвалить окреме рішення.

" До моїх повноважень входить видати відповідну постанову і я буду блокувати імпорт до Польщі. Я без вагань використаю цей інструмент цього тижня, у п’ятницю чи суботу. Вже готується проєкт постанови. Ми будемо керуватися принципом продовольчої безпеки", - сказав міністр.

Заборона на імпорт українського зерна

У травні Європейський союз дозволив п'яти країнам, що межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони має закінчитися 15 вересня.

Проте на початку вересня Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року. Водночас Україна розраховує, що всі обмеження Єврокомісії на український аграрний експорт буде скасовано.

Додамо, що більшість європейських країн проти продовження ембарго на імпорт зерна з України.

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