Польша допускает закрытие железнодорожного сообщения с Беларусью

Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью. Это значительно повлияет на грузоперевозки различных товаров, в том числе китайских.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

По его словам, в случае, если Беларусь позволит себе "слишком много", то Польша и Литва одновременно закроют границы с РБ.

"И я надеюсь, что Латвия также присоединится, поскольку литовцы должны разговаривать с латвийцами по этому поводу, чтобы добиться полной изоляции Беларуси", - добавил Вонсик.

Чиновник отметил, что сейчас также обсуждается закрытие железнодорожного сообщения.

"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет по этому пути, и китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенку (белорусскому диктатору Александру Лукашенку - ред.), чтобы он не делал действий, от которых они пострадают", - подчеркнул замглавы польского МВД.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, наемники частной военной компании "Вагнера" в начале июня провалили попытку государственного переворота в России. После этого российский режим разрешил им "переехать" в Беларусь.

Солдаты ЧВК уже прибыли на территорию РБ, там они расположились в одной из местных военных частей. Режим Лукашенко рассчитывает, что наемники обучат белорусскую армию воевать.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский несколько недель назад подчеркивал, что его страна, а также Латвия и Литва могут закрыть границы с Беларусью в случае провокаций "вагнеровцев".

Все это также происходит на фоне недавнего нарушения границы Польши двумя белорусскими боевыми вертолетами.