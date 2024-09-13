Польша допускает возможность передачи Украине дополнительных МиГ-29

"Мы рассматриваем возможность предоставления дополнительных партий техники, в том числе возможно самолетов МиГ-29, которые сегодня нужны для защиты польского неба", - сказал Сикорский.

В то же время, он отметил, что Польша могла бы передать данные самолеты, если бы партнеры помогли им.