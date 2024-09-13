Польща допускає можливість передачі Україні додаткових МіГ-29

"Ми розглядаємо можливість надання додаткових партій техніки, в тому числі, можливо, літаків МіГ-29, які сьогодні потрібні для захисту польського неба", - сказав Сікорський.

Водночас він зауважив, що Польща могла б передати дані літаки, якби партнери допомогли їм.