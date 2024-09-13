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Польща допускає можливість передачі Україні додаткових МіГ-29

Фото: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Роман Кот

Польща допускає можливість передачі Україні додаткових літаків. Ними можуть стати МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на пресконференції в МЗС України.

"Ми розглядаємо можливість надання додаткових партій техніки, в тому числі, можливо, літаків МіГ-29, які сьогодні потрібні для захисту польського неба", - сказав Сікорський.

Водночас він зауважив, що Польща могла б передати дані літаки, якби партнери допомогли їм.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна запитало в експерта із безпекових питань Даріуша Матерняка, якої саме допомоги потребує Польща від союзників, щоб передати Україні МіГи.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський ще 27 серпня заявив, що Україні потрібні польські МіГ-29. Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава зможе передати МіГ-29 лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників.

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