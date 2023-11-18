Польша договаривается о массовом производстве противотанковых боеприпасов

Об этом заявил заместитель генерального директора польской компании-производителя боеприпасов Mesko S.A. Пшемыслав Ковальчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"В настоящее время мы готовимся к передаче технологий и сотрудничеству по производству совместно с Northrop Grumman широкого спектра боеприпасов калибра 120 мм", - заявил он.

По его словам, подписание соглашения с Northrop Grumman состоится в конце декабря этого года или в начале января 2024 года.

Ожидается, что это позволит увеличить ежегодные объемы производства боеприпасов 120 мм калибра в Польше с нескольких тысяч до 50-70 тысяч.

Миллион артснарядов для Украины

В начале мая этого года Совет ЕС поддержал инициативу, в рамках которой Украине планировалось передать миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года.

Уже 5 сентября Европейское оборонное агентство подписало первые контракты по совместной закупке артиллерийских снарядов для наших военных. Украине предоставляют 155-мм снаряды, которые подходят для артиллерии стран Запада.

Еще в сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что ЕС выполнит обещание о передаче Украине миллиона снарядов до конца года.

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