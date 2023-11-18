Польща домовляється про масове виробництво протитанкових боєприпасів

Про це заявив заступник генерального директора польської компанії-виробника боєприпасів Mesko SA Пшемислав Ковальчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Наразі ми готуємося до передачі технологій і співпраці з виробництва спільно з Northrop Grumman широкого спектра боєприпасів калібру 120 мм", - заявив він.

За його словами, підписання угоди з Northrop Grumman відбудеться наприкінці грудня цього року або на початку січня 2024 року.

Очікується, що це дасть змогу збільшити щорічні обсяги виробництва боєприпасів 120 мм калібру в Польщі з кількох тисяч до 50-70 тисяч.

Мільйон артснарядів для України

На початку травня цього року Рада ЄС підтримала ініціативу, в рамках якої Україні планувалося передати мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року.

Уже 5 вересня Європейське оборонне агентство підписало перші контракти зі спільної закупівлі артилерійських снарядів для наших військових. Україні надають 155-мм снаряди, які підходять для артилерії країн Заходу.

Ще у вересні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла про те, що ЄС виконає обіцянку про передачу Україні мільйона снарядів до кінця року.

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