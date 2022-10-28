Польша потребует от России репарации за Вторую мировую войну

Польша потребует от России компенсации ущерба, нанесенного властью Советского союза во время Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.
В Польше отметили, что проведут расчет по такому же механизму, по которому ранее сделали отчет об ущербе, нанесенном Германией во время оккупации в 1939-1945 годах.
Также Польша выставила требования Германии по поводу репараций, о которых заявляла ранее. Среди них:
Напомним, ранее Польша официально заявила, что требует от Германии репараций за Вторую мировую войну. Речь идет о компенсации в 1,3 млрд долларов.
В Германии неоднократно заявляли, что не будут выплачивать ущерб, поскольку Польша раньше отказалась от него.
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