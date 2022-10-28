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Польша потребует от России репарации за Вторую мировую войну

Фото: Польша потребует от России репарации за Вторую мировую (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша потребует от России компенсации ущерба, нанесенного властью Советского союза во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.

В Польше отметили, что проведут расчет по такому же механизму, по которому ранее сделали отчет об ущербе, нанесенном Германией во время оккупации в 1939-1945 годах.

Также Польша выставила требования Германии по поводу репараций, о которых заявляла ранее. Среди них:

  • возврат имущества, похищенного Германией с 1939 по 1945 год;
  • компенсация ущерба жертвам оккупации и членам их семей;
  • компенсация ущерба, нанесенного польской диаспоре в нацистской Германии;
  • урегулирование нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии через предоставление им официального статуса национального меньшинства и права на обучение на польском языке;
  • возвращение похищенных из Польши культурных ценностей.

Напомним, ранее Польша официально заявила, что требует от Германии репараций за Вторую мировую войну. Речь идет о компенсации в 1,3 млрд долларов.

В Германии неоднократно заявляли, что не будут выплачивать ущерб, поскольку Польша раньше отказалась от него.

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