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Министры экономики и финансов стран ЕС одобрили 18 млрд евро помощи Украине, - журналист

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Брюссель, Четверг 15 декабря 2022 18:08
Министры экономики и финансов стран ЕС одобрили 18 млрд евро помощи Украине, - журналист Иллюстративное фото: министры экономики и финансов стран ЕС одобрили 18 млрд евро помощи Украине (fickr by eu2017ee)
Автор: Иван Носальский

Совет по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза (Экофин) поддержал предоставление Украине 18 миллиардов евро помощи на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Белый дым от Совета ЕС: Экофин одобрил пакет - 18 млрд для Украины, 2 документа для Венгрии и план минимальной ставки корпоративного налога", - написал он.

Напомним, в субботу, 10 декабря, стало известно, что страны Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине пакета финансовой помощи в размере 18 млрд евро.

При этом вчера, 14 декабря, соответствующее решение одобрил Европейский парламент.

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