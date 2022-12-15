Министры экономики и финансов стран ЕС одобрили 18 млрд евро помощи Украине, - журналист

Совет по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза (Экофин) поддержал предоставление Украине 18 миллиардов евро помощи на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.