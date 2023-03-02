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Польша анонсировала производство южнокорейских танков в Познани

Фото: Польша начинает производство южнокорейских танков (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал запуск производства южнокорейских танков K2, которые уже были переданы на вооружение польской армии, на Военном автомобильном заводе (WZM) в Познани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Здесь, на военном автомобильном заводе в Познани, танки К2 будут обслуживаться, будут капитально ремонтироваться и будут производиться. Это хорошая информация для Познани. Это дополнительные новые рабочие места, это сохранение рабочих мест, которые были созданы на WZM", - заявил Блащак. во время визита в Познань.

Производство танков стало возможным после заключения соглашения с Южной Кореей в прошлом году, которое предусматривает передачу не только машин, но и технологий производства, в том числе гидропневматических шасси, используемых в K2.

В августе 2022 года Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около 3,4 млрд долларов, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около 2,4 млрд долларов.

Контракт также предусматривает предоставление технического и учебного пакета и боеприпасов приобретенной технике.

Первые танки прибыли в Польшу в декабре 2022 года. Всего ожидается 180 K2, еще 820 - будут изготовлены совместно с южнокорейской компанией в Польше.

Напомним, Южная Корея станет крупным поставщиком танков и гаубиц для Польши. Страны подписали контракт на поставку как минимум 400 экземпляров техники.

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