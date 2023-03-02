Польща анонсувала виробництво південнокорейських танків у Познані

"Тут, на військовому автомобільному заводі у Познані, танки К2 будуть обслуговуватися, будуть капітально ремонтуватися і будуть вироблятися. Це хороша інформація для Познані. Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM", - заявив Блащак під час візиту до Познані.

Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва, зокрема гідропневматичних шасі, що використовуються в K2.

У серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько 3,4 млрд. доларів, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько 2,4 млрд. доларів.

Контракт також передбачає надання технічного та навчального пакету і боєприпасів до придбаної техніки.

Перші танки прибули в Польщу в грудні 2022 року. Усього очікується 180 K2, ще 820 - будуть виготовлені спільно з південнокорейською компанією в Польщі.