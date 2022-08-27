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Південна Корея поставить Польщі майже 400 танків і САУ

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Польща, Субота 27 серпня 2022 06:33
Південна Корея поставить Польщі майже 400 танків і САУ Фото: Південна Корея поставить Польщі майже 400 танків і САУ (mil.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

Південна Корея стане великим постачальником танків і гаубиць для Польщі. Країни підписали контракт на постачання як мінімум 400 екземплярів техніки. За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, постачання почнуться до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У перших партіях опиняться десять південнокорейських танків K2 Black Panther ("Чорна пантера"), а також 24 самохідні гаубиці K9 Thunder. Всього Польща в рамках угоди закупить 180 танків і 212 гаубиць, які південнокорейська сторона повинна буде надати до 2025 року, а також амуніцію до них.

Міністр не повідомив деталей про суму угоди, але за даними джерел dpa, вона перевищує кілька мільярдів євро. Раніше повідомлялося про намір Польщі закупити у Південної Кореї понад 1000 танків, гаубиць і літаків.

На початку серпня Блащак вкотре заявив, що у зв'язку з діями Росії на міжнародній арені Польща має намір створити "найбільшу сухопутну армію" серед європейських країн-членів НАТО, і вона повинна бути "такою сильною і численною, щоб одним своїм існуванням вселяти агресору страх".

K2 - сучасний бойовий танк, який був прийнятий на озброєння Південної Кореї в 2014 році. Основне озброєння танка становить 120-мм танкова гармата з довжиною ствола 55 калібрів. Для подачі боєприпасів в ствол створений автомат заряджання, подібний А3, який дозволяє вести стрільбу до 15 пострілів у хвилину або раз в 4 секунди. Танк К2 є єдиним танком у світі четвертого покоління, який знаходиться на озброєнні.

Раніше ми писали, що ВПС США направляють до Польщі шість винищувачів F-22 Raptor для підтримки місії НАТО по повітряному прикриттю. Літаки стануть частиною сил стримування Росії в Європі.

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