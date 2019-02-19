Польща очікує вибачень від Ізраїлю за висловлювання про антисемітизм поляків

Глава МЗС Ізраїлю заявив, що "поляки вбирали антисемітизм з молоком матері"

Польский вице-министр иностранных дел Шимон Шинковский вель Сэнк заявил, что Польша ожидает от Израиля извинения за слова израильского министра иностранных дел о поляках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Шинковский заявил, что независимо от извинений, необходимы интенсивные действия в сфере передачи исторической правды о событиях Второй мировой войны.

"Статистика показывает, что хотя бы определение, которое позорит Польшу, - о "польских концлагерях", - мелькает в СМИ сравнительно реже, чем еще несколько лет назад. Итак, наши однозначные реакции на такого рода определения принесли результат. Однако, необходимы еще более усиленные действия. В сотрудничестве с различными ведомствами и субъектами, что заботятся о добром имени Польши на международной арене, в ближайшие дни мы начнем очень конкретные действия", – отметил вице-министр иностранных дел Польши.

РБК-Украина писало, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки (V4) в Израиле.

Позже стало известно, что саммит Вышеградской группы (V4), который должен был состояться 19 февраля в Иерусалиме (Израиль), отменили. Теперь, скорее всего, саммит состоится во второй половине года под председательством Чехии.

Отметим, конфликт возник после того, как глава МИД Израиля Исраэль Кац в эфире одной из радиостанций заявил, что "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери".