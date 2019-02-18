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Саміт Вишеградської групи в Ізраїлі скасували

Новини » Політика    18.02.2019 - 15:16
Саміт Вишеградської групи в Ізраїлі скасували
Фото: Андрій Бабиш (youtube.com/XTV s.r.o.)

Саміт скасували через відмову Польщі

Саміт Вишеградської групи (V4), який мав відбутися 19 лютого у Єрусалимі (Ізраїль), не відбудеться через відмову Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш, передає РБК-Україна з посиланням на ceskenoviny.

За його словами, саміт Вишеградської групи тепер, швидше за все, відбудеться у другій половині року під головуванням Чехії. Бабиш також зазначив, що в Ізраїлі пройдуть двосторонні переговори, так як прем'єри Словаччини та Угорщини вже прибули.

"Ми більш-менш згодні з тим, що зустріч V4 може відбутися лише в другій половині цього року", - зазначив Бабиш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скасував участь Польщі у саміті Вишеградської четвірки. Він пояснив своє рішення неприпустимим висловлюванням глави МЗС Ізраїлю Ісраеля Каца, який в ефірі однієї з радіостанцій заявив, що "поляки вбирали антисемітизм з молоком матері".

Відзначимо, минулого тижня на конференції по Близькому Сходу у Варшаві прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підкреслив причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

 

Нетаньяху призначив нового главу МЗС Ізраїлю
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