Польща заявила про кібератаку з Росії. Постраждали міністри і депутати

За його словами, згідно з інформацією Агентства внутрішньої безпеки і Служби військової контррозвідки, кібератаці піддалися "найбільш важливі польські офіційні особи".

"Аналіз наших сервісів і спецслужб наших союзників дозволяє однозначно констатувати, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації. Її масштаб і розмах великі", - додав Качинський.

Він підкреслив, що тривають дії щодо з'ясування обставин справи, а поліція з сьогоднішнього дня почне розсилати інформацію постраждалим. Видання пише, що про кібератаку стало відомо після злому пошти глави канцелярії прем'єр-міністра Міхала Дворчика. Крім того, було зламано пошту його дружини і соціальні мережі.