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Польща заявила про кібератаку з Росії. Постраждали міністри і депутати

Автор: РБК-Україна

Масштабна кібератака з території Російської Федерації була здійснена на Польщу. Під удар потрапили польські топ-міністри і депутати.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, передає rmf24.pl.

За його словами, згідно з інформацією Агентства внутрішньої безпеки і Служби військової контррозвідки, кібератаці піддалися "найбільш важливі польські офіційні особи".

"Аналіз наших сервісів і спецслужб наших союзників дозволяє однозначно констатувати, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації. Її масштаб і розмах великі", - додав Качинський.

Він підкреслив, що тривають дії щодо з'ясування обставин справи, а поліція з сьогоднішнього дня почне розсилати інформацію постраждалим. Видання пише, що про кібератаку стало відомо після злому пошти глави канцелярії прем'єр-міністра Міхала Дворчика. Крім того, було зламано пошту його дружини і соціальні мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті в Женеві президент США Джо Байден передав російському президенту Володимиру Путіну список секторів критичної інфраструктури, які не повинні бути об'єктами кібератак.

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