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Байден заявив Путіну про неприпустимість кібератак: опубліковано список 16 секторів

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Вашингтон, Четвер 17 червня 2021 18:30
Байден заявив Путіну про неприпустимість кібератак: опубліковано список 16 секторів Фото: Джо Байден і Володимир Путін (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна у Женеві американська сторона заявила про неприпустимість кібератак на об'єкти 16 ключових секторів. Тепер стало відомо, які саме сектори увійшли до цього переліку.

Про це в Twitter повідомила кореспондент Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

За її словами, до списку увійшли наступні сектори:

  • хімічна промисловість
  • торгові об'єкти
  • система комунікації
  • життєво важливі виробництва
  • дамби
  • сфера оборони
  • система надання термінової медичної допомоги
  • сфера охорони здоров'я
  • об'єкти енергетики
  • фінанси
  • сільське господарство/продовольча сфера
  • інформаційні технології
  • ядерні об'єкти
  • урядові установи
  • транспорт
  • об'єкти, що мають відношення до водопостачання

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що не погрожував Путіну військовою відповіддю на кібератаки, але назвав перелік критичної інфраструктури, яка не повинна стати об'єктом таких атак.

"Він знає про це (про кіберпотенціал США і здатність реагувати, - ред.). Якщо росіяни дійсно порушать основні норми, ми відповімо", - сказав президент США.

Останній гучний скандал стався після того, як пов'язане з Росією хакерське угруповання DarkSide атакувало об'єкти трубопровідної компанії Colonial Pipeline. Через це довелося припиняти роботу деяких об'єктів і заплатити викуп у розмірі 5 млн доларів.

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