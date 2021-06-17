Байден заявив Путіну про неприпустимість кібератак: опубліковано список 16 секторів

На зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна у Женеві американська сторона заявила про неприпустимість кібератак на об'єкти 16 ключових секторів. Тепер стало відомо, які саме сектори увійшли до цього переліку.

Про це в Twitter повідомила кореспондент Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

За її словами, до списку увійшли наступні сектори:

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що не погрожував Путіну військовою відповіддю на кібератаки, але назвав перелік критичної інфраструктури, яка не повинна стати об'єктом таких атак.

"Він знає про це (про кіберпотенціал США і здатність реагувати, - ред.). Якщо росіяни дійсно порушать основні норми, ми відповімо", - сказав президент США.

Останній гучний скандал стався після того, як пов'язане з Росією хакерське угруповання DarkSide атакувало об'єкти трубопровідної компанії Colonial Pipeline. Через це довелося припиняти роботу деяких об'єктів і заплатити викуп у розмірі 5 млн доларів.