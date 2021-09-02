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У Польщі поліцейські до смерті забили українця. МЗС взяло справу на контроль

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Польща, Четвер 02 вересня 2021 17:57
У Польщі поліцейські до смерті забили українця. МЗС взяло справу на контроль Фото: у Польщі поліцейські забили до смерті затриманого українця (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Польщі у липні цього року під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Міністерство закордонних справ України знає про ситуацію та контролює розслідування.

Про це РБК-Україна сказав прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.

Спочатку поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але сьогодні з'явилися подробиці, які свідчать про протилежне. Польська газета Gazeta Wyborcza розповіла про те, що поліцейські о 22:27 доставили українця до витверезника з опіками від сльозогінного газу після того, як затримали за нібито неадекватну поведінку в автобусі.

Потім, за даними газети, поліцейські разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Українцю притискали голову до підлоги коліном, а потім прив'язали до ліжка. Його били, поки не втрутився лікар, але о 23:53 Никифоренко помер.

"Генконсульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв'язок із його рідними. У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування", - заявив речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що одна з версій польського слідства - перевищення повноважень працівниками поліції.

"Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз. Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності", - додав він.

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