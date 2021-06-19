Данія частково зняла заборону на будівництва газопроводу з Норвегії до Польщі

Данський партнер Baltic Pipe і місцевий екологічний регулятор досягли угоди, яка дозволить відновити роботу на значній частині спірного відрізка газопроводу. Проект буде завершено наприкінці 2022 року.

Про це повідомив заступник Міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, передає " Радіо Польща ".

Раніше підрядник Energinet оголосив про тимчасове припинення робіт за рішенням данської апеляційної ради з навколишнього середовища і продовольства від 31 Травня, який відкликав дозвіл на будівництво відрізка Baltic Pipe.

Тепер же данський регулятор заявив, що не заперечує проти планів частково відновити будівництво. Energinet зможе продовжити роботи на певних ділянках спірного 210-кілометрового відрізка Baltic Pipe на території Данії.

Данський партнер Baltic Pipe очікує, що через екологічні розгляди термін здачі всієї інвестиції буде відкладений на 3 місяці, але він зможе запустити частину узгодженої пропускної здатності до жовтня 2022 року, щоб забезпечити повну поставку до кінця наступного року.

Спочатку Baltic Pipe повинен був почати роботу в жовтні 2022 року. Очікується, що цей газопровід постачатиме норвезький природний газ до Польщі, що дозволить і зменшити залежність польського споживача від російського природного газу.