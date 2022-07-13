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Польща може зайнятися підготовкою українських військових: що про це відомо

Фото: міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Константин Широкун

Польща незабаром може почати навчання українських військових. В першу чергу, мова йде про саперів, які могли б очистити звільнені території країни від мін і снарядів.

Про це заявив віце - прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Глава оборонного відомства також зазначив, що вартість наданої Польщею допомоги вже перевищує 700 мільйонів доларів. Україна отримала зброю польського виробництва - переносні зенітні комплекси Piorun і гаубиці Krab, а також приблизно 250 танків.

Нагадаємо, в червні Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох ескадронів загальною кількістю близько 60 одиниць. Артилерія повинна надійти в найближчі місяці.

Раніше повідомлялося, що Польща запросила у НАТО розмістити на своїй території бригадну бойову групу. На думку польського уряду, альянс потребує зміцнення східного флангу.

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