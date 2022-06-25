Польща попросить НАТО про розміщення бригадної групи на своїй території

Польща на саміті НАТО в Мадриді 29-30 червня попросить розмістити на своїй території бригадну бойову групу Альянсу. Міністр оборони Польщі Матеуш Блащак заявив, що НАТО потребує зміцнення східного флангу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Times .

"Підтверджую, що ми хочемо розмістити в Польщі бригадну групу структур НАТО", - сказав Блащак.

За його словами, на Варшавському саміті в 2016 році було прийнято рішення про створення батальйонних бойових груп за участю союзних військ у Польщі та регіоні.

"Ми добиваємося, щоб в Мадриді були прийняті рішення щодо подальшого підвищення їх потенціалу як елемента посилення стримування і оборони східного флангу НАТО", - сказав міністр.

При цьому Блащак зазначив, що безпека регіону, в тому числі східного флангу Північноатлантичного союзу, а значить і всього НАТО, зараз є пріоритетним питанням.