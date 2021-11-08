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Польща закриває пункт пропуску на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

Автор: Валерія Поліщук

Польща прийняла рішення закрити пункт пропуску "Кузня" на кордоні з Білоруссю. Рух через пункт пропуску буде призупинено з вівторка, 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі.

"У зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні рух на автомобільному прикордонному переході в "Кузні" буде призупинено з завтрашнього дня, тобто 09.11, з 07:00", - йдеться в повідомленні.

При цьому прикордонники додали, що мандрівникам слід прямувати до прикордонних пунктів у Тересполі та Бобровниках.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Відзначити, Польща відразу ж мобілізувала армію, щоб стримати нелегальних мігрантів з Білорусі.

Детальніше про події на польсько-білоруському кордоні - у матеріалі РБК-Україна.

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