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Така міра вводиться спочатку на 10 днів з можливістю продовження на чергові 20 днів, а потім на черговий місяць

Польща закриває кордони для іноземців через загрозу поширення нового типу коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляють ЗМІ, в польських госпіталях знаходяться 67 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом, один чоловік помер, а понад 500 чоловік госпіталізовано з підозрою на коронавірусну інфекцію. Кілька тисяч знаходяться на домашньому карантині.

"У нинішній ситуації ми не можемо дозволити собі відкриття кордонів для іноземців", - сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Він уточнив, що така міра вводиться спочатку на 10 днів з можливістю продовження на чергові 20 днів, а потім на черговий місяць.

Також ЗМІ повідомляють, що польські громадяни після перетину кордону, за словами прем'єра, будуть поміщатися на 14-денний карантин.

Нагадаємо, з 13 березня Данія закриє свої кордони для іноземців через пандемію коронавірусу. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що заборона на в'їзд в країну почне діяти з 13 березня о 12:00. Винятком стануть лише громадяни Данії.

Як повідомляло РБК-Україна, у зв'язку з пандемією коронавіруса, 15 березня Україна закриє кордони для іноземців. Також з 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення. Громадянам України доведеться повертатися в Україну автотранспортним шляхом.