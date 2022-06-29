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Польща закінчує спорудження стіни на кордоні з Білоруссю

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Польша, Середа 29 червня 2022 17:28
Польща закінчує спорудження стіни на кордоні з Білоруссю Фото: Польща закінчує спорудження стіни на кордоні з Білоруссю (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Іван Носальський

Польські прикордонники перебувають на фінішному етапі спорудження стіни на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі у Twitter.

"Роботи зі спорудження загородження на польсько-білоруському кордоні завершуються. Вже почалося встановлення електронного загородження", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у загорожі передбачено 24 отвори для великих звірів, 140 отворів - для невеликих звірів, а також водопропускні труби.

Польща планувала завершити роботу над стіною на кордоні з Білоруссю 30 червня.

Нагадаємо, про те, що Польща розпочала будівництво стіни, стало відомо ще 25 серпня 2021 року.

Такі заходи поляків були викликані штучно створеною міграційною кризою, яку спровокувала Білорусь.

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