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Європарламент не визнав Лукашенка президентом і вимагає ввести санкції

Брюссель, Четвер 17 вересня 2020 13:56
Європарламент не визнав Лукашенка президентом і вимагає ввести санкції
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Європейський парламент не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Брюссель також наполягає на введенні санкцій проти причетних до фальсифікації виборів.

Відповідна резолюція була прийнята сьогодні, повідомляє "Белсат".

Крім того, в резолюції Європейської комісії рекомендується збільшити фінансування громадянського суспільства Білорусі та заморозити переводи державним організаціям.

Також рекомендується провести конференцію, на якій розглянуть багатомільярдний фінансовий пакет для підтримки майбутніх реформ в Білорусі.

Очікується, що переговори з Мінськом про пріоритети європейського партнерства будуть припинені, а для супротивників режиму Олександра Лукашенка спростять виїзд до країн Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Польща запропонувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі на 1 млрд євро. Очікується, що такий стабілізаційний фонд буде доступний Мінську, якщо влада вирішить провести повторні демократичні і чесні вибори президента.

Як відомо, Європейський союз поки не погодив санкції проти Білорусі. Очікується, що ще одна спроба буде цієї п'ятниці, хоча не виключено, що остаточна домовленість буде досягнута перед самітом міністрів закордонних справ 21 вересня.

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