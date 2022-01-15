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Українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей, - Reuters

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Субота 15 січня 2022 10:16
Українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей, - Reuters Фото: Reuters прогнозує ще серйозніші кібератаки на Україну (freepik)
Автор: Ілона Свиридова

Кібератаки на Україну можуть позбавити населення світла, тепла і грошей. Американські експерти попереджають, що майбутні атаки можуть бути набагато серйознішими, ніж на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, у матеріалі "Без світла, без тепла, без грошей - таке життя в Україні під час кібервійни" видання зазначає, що п'ятничний інцидент може стати підготовкою для більш серйозних атак.

"По мірі зростання напруженості ми можемо очікувати агресивнішої кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях... Організаціям необхідно розпочати підготовку", - зазначив аналітик американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст.

На його думку, такі руйнівні атаки будуть націлені на критично важливу інфраструктуру.

Як пише Reuters, донедавна атаки на лікарні, енергетичні компанії та фінансові системи були рідкістю. Але російські хакери за останні два роки стали інтенсивніше атакувати їх вірусами-здирниками, наприклад, блокуючи обладнання, необхідне для догляду за пацієнтами лікарень. У деяких випадках це призводило до смерті пацієнтів.

При цьому наголошується, що Росія неодноразово відкидала звинувачення у атаках хакерів на Україну. На думку колишнього керівника відділу кібербезпеки CrowdStrike Дмитра Альперовича, якщо Москва знову наважиться на вторгнення, то буде ще більше кібератак. Але найімовірніше вони не стануть фатальними.

"Це буде другорядне шоу. Основне шоу буде на землі", - наголосив він.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня було здійснено найбільшу за чотири роки кібератаку на Україну, вона "поклала" низку урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

Служба безпеки України вже заявила, що є ознаки причетності спецслужб Росії до цієї кібератаки.

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