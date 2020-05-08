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Польща відновила курсування поїздів "Інтерсіті"

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 13:29
Польща відновила курсування поїздів "Інтерсіті"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пасажири будуть займати лише кожне друге місце у вагоні

На тлі карантину у Польщі з сьогоднішнього дня почнуть курсувати понад 20 поїздів PKP Intercity. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в країні, квитки будуть продаватися на половину місць, щоб пасажири могли займати лише кожне друге місце у вагоні.

З 8 травня поїзди вийдуть на маршрути в Варшаву, Краків, Труймясто, Катовіце, Перемишль, Люблін, Зелену Гуру і Ольштин.

Наголошується, що збільшення маршрутів буде залежати від можливостей вільного пересування та інтересу до послуг PKP Intercity.

Станом на 8 травня в Польщі зареєстровано 15,2 тис. випадків коронавірусу. За добу COVID виявили у 153 осіб.

В Україні до 22 травня різких змін по роботі громадського транспорту не планується, і більша частина людей зможе користуватися ним після цієї дати. Запуск повноцінного залізничного сполучення всередині країни планується лише на третьому етапі ослаблення карантину.

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