Польща відновила курсування поїздів "Інтерсіті"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пасажири будуть займати лише кожне друге місце у вагоні

На тлі карантину у Польщі з сьогоднішнього дня почнуть курсувати понад 20 поїздів PKP Intercity. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в країні, квитки будуть продаватися на половину місць, щоб пасажири могли займати лише кожне друге місце у вагоні.

З 8 травня поїзди вийдуть на маршрути в Варшаву, Краків, Труймясто, Катовіце, Перемишль, Люблін, Зелену Гуру і Ольштин.

Наголошується, що збільшення маршрутів буде залежати від можливостей вільного пересування та інтересу до послуг PKP Intercity.

Станом на 8 травня в Польщі зареєстровано 15,2 тис. випадків коронавірусу. За добу COVID виявили у 153 осіб.

В Україні до 22 травня різких змін по роботі громадського транспорту не планується, і більша частина людей зможе користуватися ним після цієї дати. Запуск повноцінного залізничного сполучення всередині країни планується лише на третьому етапі ослаблення карантину.