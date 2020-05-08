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Польша возобновила курсирование поездов "Интерсити"

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 13:29
Польша возобновила курсирование поездов "Интерсити"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пассажиры будут занимать только каждое второе место в вагоне

На фоне карантина в Польше с сегодняшнего дня начнут курсировать более 20 поездов PKP Intercity. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, билеты будут продаваться на половину мест, чтобы пассажиры могли занимать только каждое второе место в вагоне.

С 8 мая поезда выйдут на маршруты в Варшаву, Краков, Труймясто, Катовице, Перемышль, Люблин, Зелёну Гуру и Ольштын.

Отмечается, что увеличение маршрутов будет зависеть от возможностей свободного передвижения и интереса к услугам PKP Intercity.

На данный момент в Польше зарегистрировано 15,2 тыс. случаев коронавируса. За сутки COVID выявили у 153 человек.

В Украине до 22 мая резких изменений по работе общественного транспорта не планируется, и большая часть людей сможет пользоваться им после этой даты. Запуск полноценного железнодорожного сообщения внутри страны планируется лишь на третьем этапе ослабления карантина.

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