Криклій розповів, як буде працювати громадський транспорт після 22 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Криклій також говорить, що точної дати відкриття метро в Україні немає

До 22 травня різких змін по роботі громадського транспорту не буде, і більша кількість людей зможе користуватися ним після цієї дати. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "Сніданку з 1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Однак, Криклій каже, що точної дати відкриття метро в Україні немає.

"Якщо ми говоримо про більш широкий круг, який зможе використовувати громадський транспорт, то це вже після 22 травня. Однак можна відзначити, що буде функціонувати весь транспорт як в Україні, так і в Україні в рамках нової реальності. Тобто тотальний масковий режим, обов'язкові температурні перевірки в місцях великого скупчення, постійна дезінфекція", - заявив міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує збільшити кількість місць в громадському транспорту в рамках адаптивного карантину. Як він зазначив, у цьому питанні загальна відповідальність з місцевою владою, коли всі аспекти цього рішення будуть прораховані.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що в рамках ослаблення карантину наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня.