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Польща може внести Україну в червону зону

Середа 26 серпня 2020 13:54
Польща може внести Україну в червону зону
Фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)
Автор: Андрій Козловський

Україна з 1 вересня може потрапити до списку країн, звідки тимчасово заборонені авіарейси до Польщі. У Міністерстві закордонних справ Польщі пов'язують це з погіршенням ситуації з коронавірусом в країні.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вчора Польща оновила список країн, звідки польоти тимчасово заборонені, починаючи з 26 серпня. До нього увійшли 43 країни та території, де кількість заражень на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує 50.

До списку потрапили деякі європейські країни: Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово, Північна Македонія, Молдова, Люксембург. А з великих світових держав - США, Росія та Китай.

Наступного разу список буде оновлюватися 1 вересня. Україна відноситься до країн, які ймовірно потраплять до червоної зони.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому Польща опинилась в червоній зоні.

Також раніше повідомлялось, що Генеральне консульство Польщі у Львові змінює режим роботи, з огляду на погіршення епідемічної ситуації в регіоні.

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