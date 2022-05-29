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Польща збільшить витрати на оборону і наростить чисельність армії, - Дуда

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Варшава, Неділя 29 травня 2022 23:38
Польща збільшить витрати на оборону і наростить чисельність армії, - Дуда Анджей Дуда (Фото: president.pl)
Автор: Константин Широкун

Польща має намір збільшити витрати на оборону через те, що багато поляків побоюються збройної агресії з боку Росії на адресу їхньої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Польщі Анджея Дуди CNN.

Також глава держави зазначив, що керівництво країни здає собі справу у необхідності збільшення чисельності польських збройних сил в найближчі роки.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.

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Польша Російська Федерація Анджей Дуда
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