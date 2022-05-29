Польща збільшить витрати на оборону і наростить чисельність армії, - Дуда
Анджей Дуда (Фото: president.pl)
Польща має намір збільшити витрати на оборону через те, що багато поляків побоюються збройної агресії з боку Росії на адресу їхньої держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Польщі Анджея Дуди CNN.
Також глава держави зазначив, що керівництво країни здає собі справу у необхідності збільшення чисельності польських збройних сил в найближчі роки.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.
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