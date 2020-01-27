Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща вимагає повернення повної територіальної цілісності України. Про це він повідомив під час спільної заяви з президентом України Володимиром Зеленським, передає РБК-Україна.

За його словами, разом із Зеленським він обговорив ситуацію в Україні, відносини з Росією, окупацію Донбасу і Криму.

"Ми розмовляли про ситуацію в Україні, про відносини з Росією, про окупації Донбасу і Криму. Для Польщі питання однозначна - ми вимагаємо повернення переваги міжнародного права і не порушувати норми цього права. Повернення повної територіальної цілісності України - це наша однозначна позиція. Україна завжди може розраховувати на нас. Я питав пана президента про нормандський формат. Я радий, що відбувається обмін полоненими. Для звичайних людей, для суспільства це дуже важливо. Я повністю підтримую вашу позицію та спосіб вашого поведінки", - заявив Дуда.

Нагадаємо, 26 січня Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі для участі в пам'ятних заходах в Освенцімі.

26 і 27 січня президент перебуватиме з робочим візитом у Польщі. Програмою візиту передбачено участь у пам'ятних заходах з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі і зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.