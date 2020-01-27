Польша требует возврата полной территориальной целостности Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша требует возврат полной территориальной целостности Украины. Об этом он сообщил во время совместного заявления с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РБК-Украина.

По его словам, вместе с Зеленским он обсудил ситуацию в Украине, отношения с Россией, оккупацию Донбасса и Крыма.

"Мы разговаривали о ситуации в Украине, об отношениях с Россией, об оккупации Донбасса и Крыма. Для Польши вопрос однозначен - мы требуем возвращения преимущества международного права и не нарушать нормы этого права. Возврат полной территориальной целостности Украины - это наша однозначная позиция и Украины всегда может рассчитывать на нас. Я спрашивал господина президента о нормандском формате. Я рад, что происходит обмен пленными. Для обычных людей, для общества это очень важно. Я полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения", - заявил Дуда.

Напомним, 26 января Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу для участия в памятных мероприятиях в Освенциме.

26 и 27 января президент будет находиться с рабочим визитом в Польше. Программой визита предусмотрены участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме и встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.