Польща вимагає від РФ якнайшвидше повернути уламки літака Качинського

У Міністерстві закордонних справ Польщі закликали Росію повернути уламки літакаТу-154М, який розбився неподалік Смоленська 10 квітня 2010 року. Про це повідомляє "Польське радіо".

Заява МЗС Польщі є реакцією на слова речниці МЗС РФ Марії Захарової, за словами якої, уламки літака надалі неможливо повернути Польщі, адже кримінальна справа, яку веде Слідчий комітет РФ у справі смоленської катастрофи, не завершена. Вона наголосила, що уламки літака, як речовий доказ у цій справі, надалі неможливо повернути Польщі.

У МЗС Польщі, коментуючи слова представниці російського дипломатичного відомства, наголосили, що "із подивом" сприйняли позицію Російської Федерації.

"Уламки є власністю Республіки Польща. Польща очікує їх повернення якомога швидше", - підкреслили у відомстві.

РБК-Україна писало, що Росія застосувала надзвичайні заходи для захисту уламків польського літака Ту-154М в Смоленську. Фрагменти конструкції машини були поміщені у так звану стерильну зону, а район навколо аеропорту контролюється армією і спецслужбами РФ.

Раніше голова Підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи неподалік Смоленська Антоні Мацєревич заявив, що результати досліджень британської лабораторії підтвердили висновки польської підкомісії з розслідування причин смоленської катастрофи. Згідно із висновками Підкомісії, причиною знищення літака були вибухи.

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі літака, що розбився неподалік від Смоленська, загинули 96 осіб, у тому числі президент Лех Качинський.