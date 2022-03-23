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Естонія закликала наростити сили НАТО на східному фланзі для стримування Росії

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Таллінн, Середа 23 березня 2022 10:38
Естонія закликала наростити сили НАТО на східному фланзі для стримування Росії Фото: секретар МЗС Естонії Джонатан Всевіов (vm.ee)
Автор: Олександр Мороз

Естонія виступає за посилення присутності НАТО на східному фланзі до такого рівня, який дозволив би зупинити можливий наступ Російської Федерації. Такі сили в Східній Європі повинні стати постійними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми будемо в абсолютно новому середовищі безпеки. Буде нова Україна. Буде нова Росія. Буде нова Європа. До 23 лютого повернення немає", - заявив постійний секретар міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Весіов.

Після російського вторгнення в Україну до країн Балтії, Польщі та решту Східної Європи було перекинуто понад 20 000 військовослужбовців НАТО, переважна більшість з яких - американські війська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн НАТО, який пройде 24 березня в Брюсселі.

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