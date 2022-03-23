Естонія закликала наростити сили НАТО на східному фланзі для стримування Росії

Естонія виступає за посилення присутності НАТО на східному фланзі до такого рівня, який дозволив би зупинити можливий наступ Російської Федерації. Такі сили в Східній Європі повинні стати постійними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми будемо в абсолютно новому середовищі безпеки. Буде нова Україна. Буде нова Росія. Буде нова Європа. До 23 лютого повернення немає", - заявив постійний секретар міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Весіов.

Після російського вторгнення в Україну до країн Балтії, Польщі та решту Східної Європи було перекинуто понад 20 000 військовослужбовців НАТО, переважна більшість з яких - американські війська.