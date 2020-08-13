Польща та країни Балтії пропонують посередництво для врегулювання в Білорусі

Білоруській владі висунули кілька умов
Лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії пропонують своє посередництво для врегулювання ситуації в Білорусі. Вони також закликають зупинити насильство.
Спільну заяву опубліковано на сайті президента Польщі.
У зверненні підкреслюється, що найближчі сусіди Білорусі в регіоні зацікавлені в стабільній, демократичній, процвітаючій і незалежній Білорусі.
Тому представників органів влади Білорусі закликають:
"Якщо білоруська влада виконає ці вимоги, двері для співпраці з міжнародним співтовариством має залишитися відкритою. Ізоляція - не шлях до процвітання і розвитку для жодної нації. Ми готові запропонувати своє посередницьке зобов'язання для досягнення мирного врегулювання в Білорусі та зміцнення незалежності та суверенітету Білорусі", - йдеться у зверненні.
Підписи під цією заявою поставили президент Польщі Анджей Дуда, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Егілс Левитс і президент Литви Гітанас Науседа.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз може запровадити санкції проти Білорусі у кінці серпня; заходи будуть вжиті за непрозорі вибори і придушення мирних акцій протесту.
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що в Білорусі потрібно провести нові вибори президента.