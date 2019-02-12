Польща і США поділяють негативне ставлення до "Північного потоку-2"

Держсекретар США Майкл Помпео і глава МЗС Польщі Яцек Чапутович зробили спільну заяву

Польша и США разделяют негативное отношение к проекту строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявили на совместной пресс-конференции во вторник госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает РБК-Украина со ссылкой на Рolskie radio.

"Мы разделяем мнение, что проект Nord Stream 2 вредит энергетической безопасности Европы, мы считаем его провальным проектом, даже вредным для энергетической безопасности на континенте", - подчеркнул Чапутович.

В свою очередь Помпео заявил, что трубопровод укрепит российское влияние в Европе и сделает другие европейские страны зависимыми от российских поставок газа.

Напомним, в Варшаве 8 февраля состоялось заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши. В результате было решено усилить сотрудничество во противодействию проекту "Северный поток-2". В ходе встречи было решено усилить сотрудничество по вопросам безопасности, в том числе, по энергетической безопасности, а также противодействию проекту "Северный поток-2".

Польские евродепутаты убеждены, что проект газопровода "Северный поток-2" является невыгодным для Польши и служит на интересы России и ослабить Европейский союз.