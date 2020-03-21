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Німеччина дозволила авіатранзит українців за певних умов

Новини » В світі     21.03.2020 - 13:50
Німеччина дозволила авіатранзит українців за певних умов
Фото: прапори України і Німеччини (twitter.com/kmda_official)

Транзит дозволено через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта

Німеччина дозволила авіатранзит для громадян України через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта, висунувши ряд умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Так, для здійснення транзиту необхідно виконати три умови:

  • транзит повинен відбутися протягом 24 годин;
  • необхідно мати квиток на рейс в Україну;
  • залишатися в транзитній (міжнародної) зоні аеропорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина надасть українцям, застряглим на кордонах з Австрією і Хорватією, транзитний коридор для повернення в Україну.

Раніше РБК-Україна писало, що українська авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на нерегулярні рейси з 15 міст Європи. Зокрема, громадяни України зможуть повернутися на батьківщину з Парижа, Відня, Берліна, Варшави та інших міст.

Крім цього, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Україна планує евакуювати понад 35 тисяч українців із-за кордону, які опинилися заблокованими пандемії коронавіруса. Для евакуації здійснять щонайменше 175 рейсів.

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