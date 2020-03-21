Німеччина дозволила авіатранзит українців за певних умов

Транзит дозволено через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта
Німеччина дозволила авіатранзит для громадян України через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта, висунувши ряд умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
Так, для здійснення транзиту необхідно виконати три умови:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина надасть українцям, застряглим на кордонах з Австрією і Хорватією, транзитний коридор для повернення в Україну.
Раніше РБК-Україна писало, що українська авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на нерегулярні рейси з 15 міст Європи. Зокрема, громадяни України зможуть повернутися на батьківщину з Парижа, Відня, Берліна, Варшави та інших міст.
Крім цього, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Україна планує евакуювати понад 35 тисяч українців із-за кордону, які опинилися заблокованими пандемії коронавіруса. Для евакуації здійснять щонайменше 175 рейсів.