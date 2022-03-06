Польща не збирається надсилати винищувачі в Україну

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Варшава не планує надавати Києву винищувачі. Також вона не дозволяє використовувати свої аеродроми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter прем'єр-міністра Польщі.

Також він додав, що всі польські літаки МіГ-29 перебувають на своїх базах. Вони марковані знаком військово-повітряних сил Польщі у кольорах червоно-білого державного прапора.

"Польща не надсилатиме свої винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів", - сказав прем'єр.

За словами Матеуша Моравецького, Польща надає важливу допомогу в інших сферах. Тому винищувачі МіГ-29 не відправлятиме.

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