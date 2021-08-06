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Польща: РФ використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України

Автор: Артур Родивилов

Росія сигналізує, що буде використовувати газопровід "Північний потік-2" як інструмент політичного шантажу України. Таку оцінку дав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Він зазначив, що протягом 18 років всі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" - це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу і НАТО.

"Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 в як інструмент політичного шантажу проти України та Центральної Європи", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що Україна працює над тим, щоб "Північний потік-2" не був сертифікований.

Також повідомлялося, що Польща має намір заблокувати сертифікацію "Північного потоку-2".

Нагадаємо, голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Водночас Київ зробить все можливе, щоб газопровід не був сертифікованим і не зміг заробити.

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Північний потік-2