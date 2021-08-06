Польща: РФ використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України

Росія сигналізує, що буде використовувати газопровід "Північний потік-2" як інструмент політичного шантажу України. Таку оцінку дав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

Він зазначив, що протягом 18 років всі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" - це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу і НАТО.

"Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 в як інструмент політичного шантажу проти України та Центральної Європи", - зазначив він.