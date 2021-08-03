США та країни Європи: глави дев'яти парламентських комітетів виступили проти "Північного потоку-2"
Глави міжнародних комітетів дев’яти парламентів виступили проти завершення будівництва "Північного потоку-2". Політики розкритикували угоду США та Німеччини про відновлення робіт для завершення будівництва газопроводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті голови Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Роберта Менендеса.
Серед країн, представники парламентів яких проти "Північного потоку-2", США, Естонія, Чехія, Ірландія, Латвія, Польща, Україна, Британія та Литва.
"Ми, голови комітетів закордонних справ відповідних національних парламентів, продовжуємо виступати проти проєкту "Північний потік-2", і з жалем відзначаємо нещодавнє рішення Сполучених Штатів та Німеччини щодо "Північного потоку-2", - йдеться в заяві.
Політики наголошують, що завершення будівництва ПП-2 надасть Росії ще один інструмент тиску та шантажу України, яка "продовжує зіштовхуватися з жорстокою агресією Росії та військовою окупацією своєї території через її проєвропейський вибір".
"ЄС та США повинні спільно працювати над посиленням санкційного тиску на Кремль для протидії його агресії в Україні", - зазначається в документі.
Раніше стало відомо, що Україна працює над тим, щоб "Північний потік-2" не був сертифікований.
Також повідомлялося, що Польща має намір заблокувати сертифікацію "Північного потоку-2".