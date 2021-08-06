Польша: РФ будет использовать "Северный поток-2" для политического шантажа Украины

Россия сигнализирует, что будет использовать газопровод "Северный поток-2" как инструмент политического шантажа Украины. Такую оценку дал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

Он отметил, что в течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что "Северный поток" - это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО.

"Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы", - отметил он.