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Польша: РФ будет использовать "Северный поток-2" для политического шантажа Украины

Автор: Артур Родивилов

Россия сигнализирует, что будет использовать газопровод "Северный поток-2" как инструмент политического шантажа Украины. Такую оценку дал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Он отметил, что в течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что "Северный поток" - это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО.

"Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы", - отметил он.

Ранее стало известно, что Украина работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован.

Также сообщалось, что Польша намерена заблокировать сертификацию "Северного потока-2".

Напомним, гглава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". В то же время Киев сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.

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Северный поток-2