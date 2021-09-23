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Польща розмістить на кордоні з Білоруссю 250 американських танків

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Польщі планує розмістити на кордоні з Білоруссю 250 танків Abrams. Їх країна планує закупити у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Польщі Маріуша Блащака під час ефіру "Польського радіо".

"Двісті п'ятдесят найсучасніших танків, які будуть дислокуватися на сході нашої країни", - сказав Блащак.

Міноборони вже неодноразово повідомляло про намір закупити у Сполучених Штатів танки Abrams.

Так, всього за договором Вашингтон має доставити Варшаві 250 бойових машин Abrams. Постачання планують почати вже у 2022 році.

Нагадаємо, що Литва і Польща готуються до дестабілізації на кордоні з Білоруссю.

Додамо, що Польща разом з Литвою закликають Євросоюз переглянути міграційну політику через нелегалів з Білорусі до Литви, рішення було прийнято на зустрічі у Варшаві.

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