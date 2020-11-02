Польща просить "Газпром" знизити ціни на газ

Польська нафтогазова компанія PGNiG звернулася до російського "Газпрому" з запитом на перегляд ціни на газ у контракті між сторонами. Згідно з контрактом, кожна із сторін раз на три роки може ініціювати перегляд цінових умов постачання.

Про це повідомляє прес-служба PGNiG.

Ямальський контракт між Польщею та Росією був підписаний в 1996 році, і згодом був продовжений в 2010 році. Він передбачає поставки щороку до Польщі близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022 року) не менш ніж 8,7 млрд кубометрів газу.

Раніше повідомлялось, що Польща оштрафувала російський "Газпром" на 7,6 млрд доларів за будівництво газопроводу "Північний потік-2". Штраф винесено за порушення антимонопольного законодавства Польщі.

Нагадаємо, раніше МЗС Польщі висловив надію, що Німеччина заблокує завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Відповідні вимоги висувають Євросоюз і США.