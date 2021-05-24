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Польща закликала заборонити в'їзд до ЄС особам, причетним до інциденту з Ryanair

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Понеділок 24 травня 2021 21:27
Польща закликала заборонити в'їзд до ЄС особам, причетним до інциденту з Ryanair Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав заборонити в'їзд до Європейського Союзу причетних з примушеною посадкою літака Ryanair в Мінську.

Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі.

"Ми будемо домагатися того, щоб особи, які були замішані в такому викраденні, цьому шантажі літака, що летів з Афін до Вільнюса, були охоплені санкціями і з забороною приїзду на територію країн - членів ЄС", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, що летів з Греції в Литву. Літак посадили нібито через бомбу на борту, про яку стало відомо саме від білоруських диспетчерів. Після посадки літака білоруські силовики затримали опозиціонера Романа Протасевича, що знаходився на борту.

Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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