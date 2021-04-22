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Польща закликала Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2" заради європейської безпеки

Автор: РБК-Україна

Польща закликала Німеччину відмовитися від реалізації проекту з будівництва газопроводу "Північний потік-2" оскільки він дестабілізує Європу і знижує безпеку в регіоні. Це дуже небезпечно для Європейського Союзу та інших країн.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій, передає агентство PAP.

"У суперечках з деякими державами потрібно підкреслити один елемент, що залишається останнім часом раною в Європі і темою, яку потрібно вирішити так, щоб не постраждала європейська солідарність. Це" Північний потік-2 ", - зазначив Моравецкій.

Польський прем'єр підкреслив, що останнім часом в Німеччині все частіше заявляють про відсутність різниці "молекулою газу, що надходить через інші газопроводи", включаючи транзит через Україну, Білорусь, Польщу і Туреччину. "Шановні панове, є величезна різниця. Немає різниці в хімічному складі, але є різниця політична, громадська та різниця для безпеки Європи", - додав він.

"Ми це підкреслюємо з усією силою:" Північний потік-2 "- це німецько-російський проєкт, який дестабілізує Європу, знижує рівень безпеки Європи, і закликаємо перш за все Німеччину, щоб вона відмовилася від цього проєкту, щоб перестала далі впливати на фактичну дестабілізацію в цій частині Європи ", - резюмував Моравецкій, додавши, що реалізація цього проєкту" може бути дуже небезпечна для ЄС і багатьох країн регіону ".

Раніше, під час візиту нового міністра оборони США Ллойда Остіна в Берлін, глава Міноборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер помітила, що обсяг газу, який надходитиме по цьому газопроводу, слід пов'язати з "поведінкою Росії".

Раніше Ангела Меркель заявила, що незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проєкту, Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський недавно назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" енергетичним ударом Росії. За його словами, це інформаційна і енергетична війна.

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Новини України ПольшаПівнічний потік-2
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